УГКЦ прямує до набуття патріархату

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Рівному глава УГКЦ Блаженнійший Святослав ( Шевчук).

Відповідаючи на запитання про перспективи надання УГКЦ статусу патріархату, Блаженнійший Святослав зазначив, що це не залежить від особи Папи Римського, «це спосіб буття нашої церкви, яка нині «дозріває до своєї вершини».

«Я б сказав, що сьогодні наша церква крок за кроком у розбудові своїх структур прямує до патріархату. І це є лише справа часу, коли Святійший Отець, відповідно до свого Уряду, оприлюднить це рішення… Тому, я думаю, це скоріше є справа наших вірян, нашого духовенства будувати патріархат, що ми і робимо кожного дня», - зазначив глав УГКЦ.

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Він також повідомив,що особисто знайомий з новообраним Папою уже багато років, разом з ними співпрацював в Аргентині, тому запросив його відвідати Україну саме у цьому році – у рік ювілею Хрещення Руси-України.