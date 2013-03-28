У Слов'янську посадовці розікрали майже мільйон гривень, виділених на ремонт

У Донецькій області посадові особи одного з підприємств Слов'янська привласнили майже 900 тис. грн з бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби у Донецькій області, зловмисники були задіяні у «тіньовій» схемі з бюджетними коштами, одержаними на будівництво і ремонт комунальних об`єктів міста.

Підприємство у рамках тендеру одержало майже 900 тис. грн на закупівлю будівельних матеріалів і подальше їх використання при проведенні робіт. Зловмисники документально оформили неіснуючі господарські операції і діяли у змові з іншими особами. На банківські рахунки цих осіб, які нібито поставляли будівельні матеріали, направлялися бюджетні кошти, які надалі були проконвертовані і виведені у тіньовий обіг.

За фактами розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах розпочато кримінальне провадження, триває досудове розслідування.