ДПтС хоче побудувати в Ірпені нове СІЗО: Лук’янівське не справляється

Державна пенітенціарна служба України розраховує протягом 2-3 років побудувати на базі Ірпінського виправного центру №132 новий слідчий ізолятор, що обслуговуватиме потреби Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Державної пенітенціарної служби України Сергій Сидоренко, відповідаючи на запитання журналістів.

"У цьому році ми готові вже видати проект, і якщо наша державна цільова програма розрахована на декілька років, то, безумовно, ми можемо говорити, що ця подія може відбутись через 2-3 роки", - сказав С.Сидоренко

За його словами, слідчий ізолятор міста Києва обслуговує потреби не тільки столиці, а й Київської області і є найбільш навантаженим СІЗО в Україні. Тому ДПтС планує вже цього року офіційно затвердити проект будівництва на базі Ірпінського виправного центру №132 нового слідчого ізолятору і збудувати його протягом наступних 2-3 років.

Як повідомляв УНІАН, станом на 11 липня 2012 року у Лук'янівському слідчому ізоляторі утримувалось 3 тисячі осіб. СІЗО максимально розраховане на 3,2 тисячі місць. Основні будівлі Лук'янівського слідчого ізолятора Києва були зведені у 1859-1862 роках.