У ДТП поблизу Золотоноші загинули троє чоловіків

У Черкаській області поблизу Золотоноші на перехресті автошляхів Бориспіль – Запоріжжя та Золотоноша – Чорнобай у ДТП загинули троє чоловіків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ Черкаської області, 28-річний водій автомобіля "Шкода Фабія" не впорався з керуванням, автомобіль з'їхав у кювет, де врізався у дерево і грунтовий насип.

Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів, (23 і 29 років) загинули на місці. 24-річний пасажир отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і політравми та був госпіталізований.