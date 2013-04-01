У ДТП поблизу Золотоноші загинули троє чоловіків
09:16, 01 квітня 2013Суспільство
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На Черкащині у ДТП загинули троє чоловіків.
ДТП
У Черкаській області поблизу Золотоноші на перехресті автошляхів Бориспіль – Запоріжжя та Золотоноша – Чорнобай у ДТП загинули троє чоловіків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ Черкаської області, 28-річний водій автомобіля "Шкода Фабія" не впорався з керуванням, автомобіль з'їхав у кювет, де врізався у дерево і грунтовий насип.
Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів, (23 і 29 років) загинули на місці. 24-річний пасажир отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і політравми та був госпіталізований.
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