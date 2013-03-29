На трасі Київ-Суми зіткнулися два автобуси: один загиблий, 14 травмованих

16:25, 29 березня 2013
Суспільство
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На Харківщині зіткнулися два автобуси: одна особа загинула, ще 14 травмовано.

ДТП

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, ДТП сталося сьогодні близько 14.30 на автодорозі Київ-Суми. На цій ділянці дороги, у селі Солоніцівка Дергачівського району Харківської області зіткнулися два автобуси.
За попередніми даними, в ДТП загинула одна особа, ще 14 отримали тілесні ушкодження.

На місці працює слідчо-оперативна група.

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