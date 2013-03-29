На трасі Київ-Суми зіткнулися два автобуси: один загиблий, 14 травмованих

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, ДТП сталося сьогодні близько 14.30 на автодорозі Київ-Суми. На цій ділянці дороги, у селі Солоніцівка Дергачівського району Харківської області зіткнулися два автобуси.

За попередніми даними, в ДТП загинула одна особа, ще 14 отримали тілесні ушкодження.

На місці працює слідчо-оперативна група.