На трасі Київ-Суми зіткнулися два автобуси: один загиблий, 14 травмованих
16:25, 29 березня 2013Суспільство
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На Харківщині зіткнулися два автобуси: одна особа загинула, ще 14 травмовано.
Смертельне ДТП сталося на Харківщині
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, ДТП сталося сьогодні близько 14.30 на автодорозі Київ-Суми. На цій ділянці дороги, у селі Солоніцівка Дергачівського району Харківської області зіткнулися два автобуси.
За попередніми даними, в ДТП загинула одна особа, ще 14 отримали тілесні ушкодження.
На місці працює слідчо-оперативна група.
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