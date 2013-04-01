У Криму розбився парапланерист

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДСНС, трагедія сталася в Сімферопольському районі АРК цими вихідними.

"У районі села Денисівка впав парапланерист, не справившись з потоком вітру", - повідомили в прес-службі.

42-річний житель Сімферополя дістав тяжкі травми і помер у лікарні.

Інші подробиці інциденту не повідомляються.