У Криму розбився парапланерист
11:11, 01 квітня 2013Суспільство
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У Криму загинув парапланерист, не впоравившись із потоком вітру.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДСНС, трагедія сталася в Сімферопольському районі АРК цими вихідними.
"У районі села Денисівка впав парапланерист, не справившись з потоком вітру", - повідомили в прес-службі.
42-річний житель Сімферополя дістав тяжкі травми і помер у лікарні.
Інші подробиці інциденту не повідомляються.
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