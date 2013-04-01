У Криму розбився парапланерист

11:11, 01 квітня 2013
Суспільство
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У Криму загинув парапланерист, не впоравившись із потоком вітру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДСНС, трагедія сталася в Сімферопольському районі АРК цими вихідними.

"У районі села Денисівка впав парапланерист, не справившись з потоком вітру", - повідомили в прес-службі.

42-річний житель Сімферополя дістав тяжкі травми і помер у лікарні.

Інші подробиці інциденту не повідомляються.

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