Мешканець Львова знайшов гранату на горищі

Як розповіла кореспонденту УНІАН начальник відділу зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, 30 березня житель вулиці Ярославенка знайшов на горищі будинку, в якому проживає, гранату часів війни.

Замість того, щоб викликати відповідні служби, громадським транспортом повіз її через все місто в центр, щоб там передати правоохоронцям.

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Чоловік не повідомив про знахідку в Державну службу з надзвичайних ситуацій, натомість взяв гранату і маршруткою повіз її, практично через все місто, у центр - до площі Ринок, де знаходиться Львівська міська рада. Там він передав гранату працівникам патрульно-постової служби. Співробітники міліції ізолювали знахідку та викликали фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій, які передали знахідку експертам. Інформацію про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.