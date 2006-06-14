Хто захоплює землю в Криму, якщо не татари

Українське реєстрове Гетьман Українського реєстрового козацтва Анатолій ШЕВЧЕНКО стверджує, що із загальної кількості скоєних за останні 10 років самозахоплень землі в Криму, близько 70% здійснені не кримськими татарами.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це А.ШЕВЧЕНКО заявив журналістам у Сімферополі.

Гетьман Українського реєстрового козацтва сказав, що більшість захоплень землі на Південному березі Криму здійснені за сприяння заможних людей, які приїхали до Криму з інших регіонів України. За словами А.ШЕВЧЕНКА, потім на місці земельних захоплень будуються престижні пансіонати і розважальні заклади. «Закон повинен бути один для всіх: чи ти мешканець Криму, чи ти мешканець України, - наголосив гетьман Українського реєстрового козацтва. - Якщо захопив землю, ти повинен відповідати згідно із законом».

Як вважає А.ШЕВЧЕНКО, комусь вигідно збурювати ситуацію в міжетнічній сфері Криму, тому серед слов`янського населення Криму існує думка, що всі захоплення землі в Криму - справа рук кримських татар.

Нагадаємо, що, за даними кримської прокуратури, близько 35% земельних самозахоплень у Криму здійснили кримські татари.

За даними Державної земельної інспекції Автономної Республіки Крим, площа самозахоплень у Криму перевищує 28 тисяч га землі.