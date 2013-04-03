Кабмін підвищив мінімальні ціни на цукор

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, відповідний проект постанови «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2013 до 1 вересня 2014» Кабінет міністрів схвалив на своєму засіданні в середу.

У повідомленні наголошується, що на наступний маркетинговий рік (з 1 вересня 2013 до 1 вересня 2014 року), пропонується встановити мінімальну ціну за 1 тонну цукрових буряків базисної цукристості врожаю 2013 року в розмірі 338,10 грн без урахування ПДВ. Мінімальна оптово-відпускна ціна 1 тонни цукру становитиме 4677,69 грн без урахування ПДВ.

Крім того, виходячи з науково обґрунтованої норми споживання цукру на душу населення, постанова передбачає встановлення квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") на період з 1 вересня 2013 по 1 вересня 2014 року в обсязі 1826 тис тонн.

«Прийнятий проект постанови сприятиме стабілізації економічної ситуації на внутрішньому ринку цукру, дозволить забезпечити галузь мінімальними оборотними коштами, в тому числі для здійснення стабільних розрахунків підприємств по податках з державою, зберегти потенціал бурякоцукрової галузі та забезпечити продовольчу безпеку країни», - підкреслюється в повідомленні Мінагропроду.

Нагадаємо, в середині жовтня минулого року Кабінет міністрів знизив мінімальні ціни на цукор (без урахування ПДВ) на поточний маркетинговий рік (МР, вересень 2012р. - Серпень 2013р.) до 4083,33 грн/тонн з 4925,14 грн/тонн.

Раніше міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк відзначав необхідність підвищення мінімальної ціни на цукор, щоб упередити можливі податкові ризики для виробників. Він зазначив, що визнає несправедливість існуючої оптової ціни на цукор, але не бачить передумов і можливостей для її збільшення.

Довідка УНІАН. Українські цукровиробники завершили сезон, переробивши 17 млн тонн цукрових буряків. Обсяг виробництва цукру з 63 цукрозаводів склав 2,2 млн тонн. Ці обсяги повністю забезпечують внутрішню потребу в цукрі, яка складає 1,8 млн тонн.