Кабмін затвердив план: продати ще 6 обленерго

Відповідне розпорядження №204 від 3 квітня опубліковано на веб-порталі уряду.

Йдеться про розміщення пакетів акцій акціонерних компаній «Тернопільобленерго» «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго», «Черкасиобленерго», «Миколаївобленерго».

Відзначимо, що на початку квітня голова Фонду державного майна Олександр Рябченко повідомив, що ФДМУ планував виставити на біржу 5% пакети "Харків-", "Миколаїв-" і "Хмельницькобленерго". Контрольні пакети акцій цих обленерго (від 60% і вище), що залишилися, будуть виставлені на конкурсні торги.

Держава володіє 65,001% акцій "Харківобленерго", 70,0089% акцій "Хмельницькобленерго" і 70% акцій "Миколаївобленерго". Пакети акцій ще двох енергозабезпечуючих компаній – "Запоріжжяобленерго" і "Тернопільобленерго", в яких державі належить 60,2475% і 50,999% відповідно, буде повністю реалізовано через конкурс.

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За словами О.Рябченка, через біржові торги також буде проведено продаж акцій "Черкасиобленерго", в якому держава безпосередньо володіє 46% акцій, а ще 25% акцій підприємств належать підконтрольному державі ЗАТ "УКРЕСКО".