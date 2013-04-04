Приватизацію «Центренерго» відкладено до відновлення Вуглегірської ТЕС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Донецьку міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Він підтвердив, що в державних планах була намічена приватизація компанії «Центренерго», до якої в числі трьох належить і Вуглегірська ТЕС.

«Ну, звичайно, були (наміри про приватизацію Вуглегірської ТЕС - УНІАН), все згідно з планом приватизації, - сказав міністр. - Але у зв'язку з аварією дані плани, звичайно, порушилися».

«Для того, щоб щось продати, потрібно, щоб воно працювало. Тому те, що відбулося, - це, дійсно, форсмажорна ситуація, і у відповідності з цим вже після того, як ми зрозуміємо за планом відновлення, як це буде відбуватися, будемо приймати відповідне рішення (про приватизацію - УНІАН)», - пояснив глава міністерства.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінкою інвестиційної компанії "Арт Капітал" аварія, що відбулася 29 березня на Вуглегірській ТЕС, скоротила капіталізацію експлуатуючої її компанії "Центренерго" на чверть - до 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа, яка була ліквідована 30 березня в 5.41. В результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька людей постраждали.

Вуглегірська ТЕС, що налічує 2 тис 836 співробітників, була повністю зупинена.

Довідка УНІАН. До кінця 2013 року в Україні планується завершити приватизацію підприємств теплової генерації і обленерго.

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Кабінет міністрів України своєю постановою № 162 від 23 лютого 2011 року виключив з переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, ряд обленерго. Серед них 19 обласних енергопостачальних компаній (обленерго) і «Київенерго». А також теплові енергогенеруючі компанії «Дніпроенерго» (Запоріжжя), «Західенерго» (Львів), «Центренерго» (Київська обл.) і «Донбасенерго» (Донецьк).

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа -Банку».