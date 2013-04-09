Нафтогаз за рік отримав чистий збиток у 10 мільярдів

Згідно з повідомленням, за 2011 рік компанія одержала чистий прибуток у розмірі 7,764 млрд грн.

Виручка від реалізації продукції за 2012 рік становила 108,062 млрд грн, тоді як к 2011 році компанія одержала виручку 123,048 млрд грн.

Валовий збиток компанії за 2012 рік становив 0,261 млрд грн, тоді як у 2011 році валовий прибуток становив 11,973 млрд грн.

Збитки “Нафтогазу” від операційної діяльності у 2012 році збільшилися порівняно з 2011 роком до 958,356 млн грн з 557,382 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» отримав у 2011 році чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 10,535 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.