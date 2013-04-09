Мінекономрозвитку буде стимулювати виробництво сільгосптехніки

Сільськогосподарська галузь на сьогодні – одна зі сфер, яка виробляє продукцію, що користується попитом. Більш того, попит на неї постійно росте, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Тому цією позитивною тенденцією необхідно скористатися для стимулювання розвитку інших напрямків реального сектора економіки.

Про це заявив в ході брифінгу 9 квітня директор департаменту стратегічного планування розвитку економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Євген Олейніков.

За його словами, є два шляхи розвитку цієї прибуткової сфери: або розвивати тільки сільгоспвиробництво, при цьому суміжних галузей не розвивати і користуватися продукцією (сільгосптехніка, мінеральні добрива та інші складові, необхідні для успішного ведення аграрного виробництва), виготовленою за межами України. Це – шлях в нікуди, тому що таким чином ми будемо сприяти розвитку національних економік інших країн, до того ж потрапляючи до них в залежність.

Другий шлях, обраний Мінекономрозвитку: за рахунок стабільно працюючої галузі – сільського господарства – стимулювати у власній державі розвиток виробництва товарів суміжних галузей, для успішного подальшого розвитку АПК. Зокрема, мова йде і про виробництво сільгосптехніки.

«Мінекономрозвитку і Міністерство аграрної політики та продовольства ведуть зараз переговори з низкою відомих виробників сільгосптехніки, щоб вони починали в Україні або будувати, або модернізувати вже існуючі підприємства з виробництва даної техніки. На першому етапі, щоб забезпечити потребу внутрішнього ринку, а на другому – щоб забезпечити перехід до постачань з території України на світові ринки сільгосптехніки, виробленої в Україні. Як свідчить досвід інших держав, така практика може бути успішною, якщо створити відповідні умови для світових виробників. Сьогодні вже йдуть переговори, але поки вони не будуть закінчені, ми їх коментувати не можемо», – резюмував Євген Олейніков.