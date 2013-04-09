Жінка наклала руки, втративши дитину через суд
23:31, 09 квітня 2013Суспільство
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У Кривому Розі жінка після того, як колишній чоловік через суд забрав їх спільну дитину, наклала на себе руки.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю міського управління МВС Кривого Рога, 40-річну жінку 7 квітня знайшов повішеною на електричному шнурі у приміщенні літньої кухні домоволодіння її нинішній цивільний чоловік.
За його свідченнями, після розлучення з чоловіком жінка була в пригніченому стані, який ще більше ускладнився, коли колишній чоловік через суд забрав у неї їхню спільну дитину.
Жінка стала зловживати спиртними напоями, ніде не працювала, також неодноразово висловлювала своє небажання жити.
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