Жінка наклала руки, втративши дитину через суд

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю міського управління МВС Кривого Рога, 40-річну жінку 7 квітня знайшов повішеною на електричному шнурі у приміщенні літньої кухні домоволодіння її нинішній цивільний чоловік.

За його свідченнями, після розлучення з чоловіком жінка була в пригніченому стані, який ще більше ускладнився, коли колишній чоловік через суд забрав у неї їхню спільну дитину.

Жінка стала зловживати спиртними напоями, ніде не працювала, також неодноразово висловлювала своє небажання жити.