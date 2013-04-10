Азаров хоче чистоти на вулицях до Пасхи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

"Країну треба прибрати після зими. В нашому домі – Україні – повинен бути порядок. Сніг розтанув і виявилося, що за довгу зиму на наших вулицях, у дворах, на узбіччях доріг, у лісосмугах, парках накопичилося багато сміття. Обсяг роботи значний. Але все треба оперативно прибрати до Великодніх свят. Переконаний, що ми всі вболіваємо за те, щоб всюди було красиво і чисто", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що вимагає в першу чергу від керівників міністерств і відомств, державних організацій та підприємств, ректорів вишів показати приклад господарського, дбайливого ставлення до чистоти і порядку на своїх територіях.

Крім того, глава уряду доручив найближчим часом провести Дні довкілля і попрацювати до повного наведення чистоти й порядку. Також він попросив керівників регіональних адміністрацій, мерів міст і голів сільрад організувати прибирання територій.

"Залучайте до цього всі наявні сили. Дуже важливо створити умови, щоб в наведенні порядку могли взяти участь всі громадяни і громадські організації, хто хоче і може. А саме: надати їм необхідний інвентар, матеріали і транспорт для вивезення сміття чи посадки дерев, квітів. Ми всі знаємо, що у громадських активістів достатньо енергії, щоб серйозно включитися у такі проекти, як сезонне наведення порядку, а потім його підтримання. Їм лише потрібно допомогти організуватися і, так би мовити, технічно озброїти", - підкреслив М.Азаров..

Також він звернув увагу на те, що до Дня перемоги треба навести порядок у місцях воїнських поховань, біля пам’ятників. "За це уряд особливо спитає з відповідних керівників на місцях. Напередодні свят я направлю в регіони комісії і ми спитаємо: хто як підготувався до великого свята нашого народу", - підкреслив М.Азаров.