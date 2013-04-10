Азаров хоче чистоти на вулицях до Пасхи
Прем'єр-міністр Микола Азаров вимагає від керівників усіх відомств забезпечити по всій країні прибирання сміття після зими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.
"Країну треба прибрати після зими. В нашому домі – Україні – повинен бути порядок. Сніг розтанув і виявилося, що за довгу зиму на наших вулицях, у дворах, на узбіччях доріг, у лісосмугах, парках накопичилося багато сміття. Обсяг роботи значний. Але все треба оперативно прибрати до Великодніх свят. Переконаний, що ми всі вболіваємо за те, щоб всюди було красиво і чисто", - сказав М.Азаров.
Він наголосив, що вимагає в першу чергу від керівників міністерств і відомств, державних організацій та підприємств, ректорів вишів показати приклад господарського, дбайливого ставлення до чистоти і порядку на своїх територіях.
Крім того, глава уряду доручив найближчим часом провести Дні довкілля і попрацювати до повного наведення чистоти й порядку. Також він попросив керівників регіональних адміністрацій, мерів міст і голів сільрад організувати прибирання територій.
"Залучайте до цього всі наявні сили. Дуже важливо створити умови, щоб в наведенні порядку могли взяти участь всі громадяни і громадські організації, хто хоче і може. А саме: надати їм необхідний інвентар, матеріали і транспорт для вивезення сміття чи посадки дерев, квітів. Ми всі знаємо, що у громадських активістів достатньо енергії, щоб серйозно включитися у такі проекти, як сезонне наведення порядку, а потім його підтримання. Їм лише потрібно допомогти організуватися і, так би мовити, технічно озброїти", - підкреслив М.Азаров..
Також він звернув увагу на те, що до Дня перемоги треба навести порядок у місцях воїнських поховань, біля пам’ятників. "За це уряд особливо спитає з відповідних керівників на місцях. Напередодні свят я направлю в регіони комісії і ми спитаємо: хто як підготувався до великого свята нашого народу", - підкреслив М.Азаров.