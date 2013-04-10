Лавринович тішиться, що веб-камери зняли проблему черг до його чиновників

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це він сказав журналістам у Чернігівській області, де ознайомився з роботою реєстраційних служб і нотаріальних контор щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Міністр зазначив, що проблема начебто величезних черг створювалася штучно. Після встановлення web-камер у реєстраційних службах кожен бажаючий може пересвідчитися, що жодних черг на сьогодні немає. У пікові години, в першій половині дня, черга на одне вікно не перевищує 10 осіб, у другій половині дня у приміщеннях реєстраторів майже порожньо.

«Нова система реєстрації працює організовано та оперативно. Ще донедавна для того, щоб зареєструвати нерухоме майно, громадяни витрачали кілька тижнів. На сьогодні ж нова система реєстрації дає змогу зареєструвати свої права на нерухомість протягом дня», - наголосив міністр.

Як нагадали у прес-службі, Державна реєстраційна служба розмістила на офіційному сайті зображення з web-камер, розташованих в органах державної реєстрації прав. Кожен громадянин може обрати найближчий орган реєстрації у своєму регіоні і перевірити хід та швидкість обслуговування заявників, а також наявність черг.