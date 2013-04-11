У київському метро з'явилося ноу-хау - система «Пільговик-1» (фото)

КП «Київський метрополітен» встановило на станціях «Сирець» і «Дніпро» експериментальну систему телеконтролю проходу пасажирів пільгових категорій «Пільговик-1», що дасть змогу унеможливити спроби пасажирів пройти за чужим пільговим посвідченням та убезпечити контролерів від хуліганських дій сторонніх осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, для проходу через турнікет пасажиру необхідно в розгорнутому вигляді прикласти документ, який дає право на безкоштовний проїзд, до скла терміналу пристрою. Зображення документа з’явиться на спеціально встановленому моніторі в касі. Працівник каси ідентифікує документ із пасажиром, який його пред’явив, та в разі відповідності активує турнікет. На терміналі пристрою загорається індикатор зеленого кольору, який дозволяє прохід на станцію.

У разі виникнення потреби, касир може спілкуватись із пасажиром за допомогою переговорного пристрою.

Метрополітенівці також наголошують, що система «Пільговик-1» не передбачає архівації даних, тож прикладений документ не сканується, не фотографується і не зберігається в пам’яті вказаної системи.

Наразі система перебуває в дослідній експлуатації. Фахівці метрополітену постійно спостерігатимуть за роботою пристрою, аби в разі необхідності удосконалити чи відкоригувати технічні параметри.