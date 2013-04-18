У Луганську чорношкірий грабіжник банку хлюпнув кислотою в обличчя жінці

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, до Ленінського райвідділу міліції надійшов дзвінок від вахтера одного з луганських університетів.

Жінка повідомила про те, що о 04:20 побачила, що невідомий у масці намагається проникнути в приміщення філіалу банку, розташованого в корпусі університету.

Після того, як вона зірвала з голови грабіжника маску й побачила його обличчя (за словами жінки, нападник - чорношкірий), невідомий плеснув їй в обличчя кислотою і втік.

На даний момент постраждалу госпіталізовано до лікарні з опіком обличчя 1 ступеня.

Цей факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ст. 187 КК України (напад із метою заволодіння чужим майном, сполучений із насильством, небезпечним для життя або здоров'я особи).

Проводяться слідчі заходи, спрямовані на встановлення особи нападника, його місцезнаходження та затримання.