Forbes попросили викреслити Ахметова і Порошенка зі списку найбагатших євреїв

У прес-службах Рината Ахметова і Петра Порошенка були здивовані включенням ізраїльським виданням Forbes обох бізнесменів до рейтингу найбагатших євреїв світу.

Як повідомили ZN.UA прес-секретарі бізнесменів, вони звернулися до ізраїльського видання з проханням внести зміни до оприлюдненого рейтингу. Обидва прес-секретаря надали редакції Forbes повні біографічні дані бізнесменів, підкресливши при цьому, що перший за національністю татарин, другий - українець.

Прес-служби також попросили ізраїльське видання надалі при підготовці матеріалів користуватися виключно перевіреною інформацією і залишили свої координати.

Як повідомлялося, ізраїльський івритомовний сайт Forbes опублікував список 165 найбагатших євреїв світу. У рейтингу опинилися і українські бізнесмени. Так, Рінат Ахметов з 15,4 млрд дол. посів 11-е місце, Віктор Пінчук з 3,8 млрд дол. - 56-е, а Петро Порошенко з 1,6 млрд дол. - 130-е.

У виданні повідомили, що складали рейтинг, грунтуючись на кількох дослідженнях, а також інформацією власних джерел. Однак автор рейтингу ізраїльський журналіст Давид Ліпкін, не зміг однозначно відповісти, в якому саме дослідженні зазначено, що Ахметов і Порошенко є євреями.

Сьогодні також стало відомо, що Forbes Israel вже прибрав з рейтингу ім'я російського бізнесмена Алішера Усманова.