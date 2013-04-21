Синоптики обіцяють, що завтра в Україну прийде похолодання

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 22 квітня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях, Криму та Приазов`ї вночі та вранці місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла (у північних, центральних та більшості західних областей на поверхні грунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°), у південній частині та східних областях 4-9° тепла, вдень в Україні 10-15° тепла; на Закарпатті вночі 3-8° тепла, вдень 17-22°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 10-15° тепла.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.