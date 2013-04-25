На Андріївському узвозі може з'явитися система навігації

Система вартістю в 400 тис грн. буде встановлена, якщо отримає позитивну реакцію киян на цей проект.

«Ми відповідально підійшли до розробки цього проекту і залучили до його реалізації, мабуть, кращу команду в цій області на чолі з Ігорем Скляревським, - розповів Антон Гливинський, директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій компанії «ЕСТА Холдинг». - Сподіваємося, що результат виконаної нами роботи припаде до душі як жителям міста, так і туристам, оскільки розроблявся проект з ініціативи та за підтримки людей, які присвятили життя Андріївському узвозу».

Система навігації включає двомовні афішні тумби та стенди, що інформують про історію Андріївської церкви, музеїв, та пам'ятних будівель, а також гір, на які можна піднятися з вулиці. Всі елементи навігації виконані у візуальному стилі, який відповідає епосі формування вулиці у XVIII - XX століттях.

Автор системи Ігор Скляревський відомий як розробник навігаційних і транспортних схем. Напередодні проведення матчів Євро-2012 Скляревський пропонував на розгляд Київської міськадміністрації систему навігації по столиці, розраховану на іноземних туристів. Однак його проект був відкинутий на користь системи, що отримала згодом безліч нарікань.

«Головне, чим я керувався в роботі - це розуміння, що я маю справу не просто з вулицею, нехай навіть вулицею-музеєм, пам'ятником історії і архітектури, символом міста для гостей Києва. Це щось набагато більше - тут частинка життя і найкращі спогади мільйонів людей, які прикипіли душею до цього місця. Саме тому, перш за все ми з колегами визначили жорсткі умови і критерії якості і почали роботу з формулювання основної заповіді: «Не нашкодь!», - зазначив Скляревський.

Нагадаємо, в квітні минулого року компанія «ЕСТА Холдинг» оголосила про будівництво культурного простору на місці колишньої швейної фабрики «Юність» біля Андріївського узвозу, скасувавши заплановане зведення бізнес-центру на цій території. Власник групи СКМ Рінат Ахметов тоді заявив, що компанія допоможе місту у відновленні Андріївського узвозу. Восени «ЕСТА Холдинг» за власні кошти відреставрував сходи, що ведуть з Узвозу на Замкову гору.