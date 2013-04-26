Міноборони України готове поглиблювати відносини з НАТО

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це міністр оборони України Павло Лебедєв заявив сьогодні у Києві на зустрічі із заступником Генерального секретаря НАТО з питань політичних відносин і політики безпеки Послом Дірком Бренгельманном.

Сторони відзначили позитивну динаміку розвитку відносин України з Альянсом в оборонній сфері, одним із свідчень чого стало затвердження на засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони в лютому поточного року Середньострокових пріоритетів співробітництва України з НАТО в оборонній сфері.

Співрозмовники також обговорили поточний стан реформування Збройних сил України та перспективи подальшої участі Збройних сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

У свою чергу Д.Бренгельманн відзначив готовність Альянсу сприяти проведенню заходів з реформування Збройних сил України та висловив вдячність за активну участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Він також зазначив, що рішення України направити фрегат “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом Ка-27 та оглядовою командою для участі в операції НАТО з боротьби з піратством “Океанський щит” з подальшим їх приєднанням до операції ЄС “Аталанта” є свідченням глибокої співпраці в трикутнику Україна – ЄС – НАТО.

Наприкінці зустрічі сторони висловили готовність реалізувати всі існуючі механізми співробітництва та прагнення до пошуку нових, більш ефективних форм партнерства.

Також у Києві відбулося засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи, учасники якого обговорили стан та перспективи реалізації оборонної реформи в Україні, а також напрями та завдання подальшого співробітництва України з Альянсом.

Під час засідання Д.Бренгельманн підкреслив, що Альянс із розумінням ставиться до позаблокового статусу України, а керівництво НАТО високо оцінює сучасний рівень співпраці між Києвом та Брюсселем. Він також наголосив, що позиція Альянсу щодо підтримки курсу оборонних реформ України залишатиметься незмінною. Крім того, Д.Бренгельманн відзначив особливу роль формату річних національних програм співробітництва Україна-НАТО.

Перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник у своєму виступі висвітлив бачення Міністерства оборони України щодо стану та перспектив воєнної реформи в Україні, а також напрямів практичної допомоги Альянсу в її реалізації.

У ході засідання було відзначено, що сторонам вдалося зберегти позитивну динаміку партнерства у рамках заходів Річної національної програми співробітництва України з НАТО, активізувати роботу з впровадження нормативних документів НАТО/ЄС в діяльність Збройних сил України та розширити у 2013 році участь України в операціях під проводом Альянсу.

Крім цього, під час засідання сторонами були погоджені завдання співробітництва України з НАТО в сфері безпеки і оборони в рамках діяльності СРГ ВР на короткострокову перспективу, які можуть бути реалізовані за допомогою НАТО.

До них належать: широкомасштабне впровадження нормативних документів НАТО; нарощування оперативних спроможностей Збройних сил України та забезпечення активної участі в операціях під проводом Альянсу та Силах реагування НАТО; удосконалення системи військової освіти та кадрового менеджменту, подальша професіоналізація Збройних сил України; вирішення соціальних питань в ході проведення військової реформи.