Шахраї купили повну форму ДАІ і трусили водіїв з Росії

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник прокурора Василівського району Запорізької області Владислав Гірний, група з 3 чоловік – жителів м. Новомоськовськ Дніпропетровської області була затримана вчора, 24 квітня, близько 16.00 під час «роботи» під виглядом співробітників ДАІ на автодорозі Харків-Сімферополь біля с. Зелений гай Василівського району Запорізької області.

«Чоловіки у формі співробітників ДАІ, яку придбали разом із погонами, шевронами, жезлом і підробленим посвідченням, зупиняли автомобілі з реєстраційними номерами РФ, водії яких здійснювали порушення ПДР, і пропонували «вирішити питання» без протоколу за 100-200 грн», - розповів В.Гірний.

На сьогоднішній день всі троє зловмисників – чоловіки 1981, 1983 і 1984 років народження - затримані.

Цей факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, проводиться досудове розслідування і робота зі встановлення осіб водіїв, які постраждали від дій псевдоспівробітників ДАІ, які, за попередніми даними, «працювали» на дорозі Харків-Сімферополь з 15 квітня.