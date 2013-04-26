В Україні зареєстровано 463 нові громадські організації

Як повідомили УНІАН у Державній реєстраційній службі України, найбільша кількість новостворених громадських організацій знаходиться у Львівській, Запорізькій, Одеській, Харківській областях, Криму, Києві та Севастополі.

1 січня 2013 року набрав чинності Закон «Про громадські об’єднання», який спростив процедуру реєстрації та повідомлення про утворення громадських об’єднань. Так, уповноваженими органами з питань реєстрації є реєстраційні служби міських, районних, міськрайонних, міжрайонних, районних у містах управлінь юстиції за місцезнаходженням громадських об’єднань.