В Україні зареєстровано 463 нові громадські організації
02:41, 26 квітня 2013Суспільство
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За перший квартал 2013 року в Україні зареєстровано 463 нові громадські організації, що більш як удвічі перевищує показники аналогічного періоду минулого року.
Як повідомили УНІАН у Державній реєстраційній службі України, найбільша кількість новостворених громадських організацій знаходиться у Львівській, Запорізькій, Одеській, Харківській областях, Криму, Києві та Севастополі.
1 січня 2013 року набрав чинності Закон «Про громадські об’єднання», який спростив процедуру реєстрації та повідомлення про утворення громадських об’єднань. Так, уповноваженими органами з питань реєстрації є реєстраційні служби міських, районних, міськрайонних, міжрайонних, районних у містах управлінь юстиції за місцезнаходженням громадських об’єднань.
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