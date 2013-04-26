Двоє з сокирою пограбували автозаправку
03:09, 26 квітня 2013Суспільство
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У Сєвєродонецьку Луганської області двоє озброєних зловмисників пограбували касу АЗС.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області.
За даними міліції, до міліції звернувся заправник АЗС, який повідомив, що в середу о 00:05 на АЗС увійшли двоє невідомих в масках і під загрозою пістолета і кухонної сокири заволоділи грошима з каси.
Даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ст. 187 КК України (розбій). Вживаються заходи з розшуку і затриманню осіб, причетних до розбійного нападу.
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