Двоє з сокирою пограбували автозаправку

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області.

За даними міліції, до міліції звернувся заправник АЗС, який повідомив, що в середу о 00:05 на АЗС увійшли двоє невідомих в масках і під загрозою пістолета і кухонної сокири заволоділи грошима з каси.

Даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ст. 187 КК України (розбій). Вживаються заходи з розшуку і затриманню осіб, причетних до розбійного нападу.