«Укрзалізниця» очікує на рішення Кабміну про акціонування залізниць

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці» з посиланням на виступ генерального директора УЗ Сергія Болоболіна під час XXVIII засідання Конференції генеральних директорів Організації співпраці залізниць (ОСЗ), яка проходить в Одесі.

«Від реформування залізничного транспорту ми чекаємо підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, створення сприятливих умов для реалізації транзитного потенціалу України, інтеграції залізничного транспорту України в європейську і світову транспортні системи», - цитує прес-центр С.Болоболіна.

За його словами, залізниці України перевозять близько 90% вантажів і 50% пасажирів у країні, і питання реформування галузі перебуває під контролем Президента і уряду, тому реформування, безумовно, буде зваженим, з урахуванням позитивного і негативного досвіду країн, які вже здійснили такі перетворення.

У зв'язку з цим С.Болоболін подякував колегам із залізничних адміністрацій інших країн за обмін цінним досвідом у проведенні реформ.