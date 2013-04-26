Кабмін схвалив проект указу Януковича про співпрацю з НАТО

Як повідомляється на Урядовому порталі, проект документа розроблено Міністерством закордонних справ України з метою впорядкування нормативної бази відносин України з НАТО відповідно до закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України» в частині забезпечення позаблокового статусу держави.

Планується, що даний указ замінить указ Президента України від 12 травня 2009 року «Про річну національну програму з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору».

Відзначається, що прийняття указу Президента України має спростити процедури, якими регулюється процес підготовки, введення в дію РНП та реалізація заходів з їх виконання.

Зокрема, причетні органи влади зможуть вносити заходи з виконання РНП безпосередньо до своїх відомчих планів діяльності. Таким чином, усувається необхідність для центральних органів виконавчої влади розробляти і затверджувати щорічні Плани заходів з виконання РНП на рівні Кабінету міністрів України.

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Визначення виконавців кожного тематичного блоку та конкретизація заходів з виконання РНП у планах діяльності державних органів гарантуватиме контроль за їхньою реалізацією та відображення у відомчих звітах про виконання РНП, які узагальнюватимуться Міністерством закордонних справ і подаватимуться через Кабінет міністрів України до Адміністрації Президента України.

Крім того, схвалений проект указу Президента передбачає також подання проектів РНП на наступні роки до 15 грудня року, що передує плановому, а не до 1 лютого планового року, як це було у попередні роки. Це дозволить прискорити процес ухвалення РНП та вдосконалити механізм реалізації конструктивного партнерства з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, що становлять взаємний інтерес.