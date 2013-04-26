Японія відновлює польоти «Лайнера мрії»

Як повідомляє Agence France-Presse, японці пішли на цей крок після аналогічного рішення США, передає Лента.ру. Федеральне управління цивільної авіації США (Federal Aviation Administration, FAA) 25 квітня дозволило компанії United Airlines відновити польоти «Лайнера мрії».

Це було зроблено після того, як фахівці Boeing змінили конструкцію літій-іонних акумуляторів і провели кілька успішних тестових польотів. Польоти Boeing 787 Dreamliner були припинені в січні 2013 року спочатку в Японії, потім у США і Європі.

Причиною стали нештатні ситуації, що виникали через загоряння у акумуляторах лайнерів, до яких приводив перегрів батарей. Японія є найбільшим користувачем «Лайнера мрії»: з 50 літаків цього типу 24 належать японським авіакомпаніям (17 лайнерів у All Nippon Airways і сім у Japan Airlines).