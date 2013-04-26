ЗМІ розказали, де в Україні знаходяться найбільш розбиті дороги

Про це пише журнал «Корреспондент», який склав десятку найбільш розбитих трас України на підставі опитування представників служб таксі і компаній, що займаються вантажоперевезеннями.

До десятки також увійшли траси Павлоград - Донецьк, Тернопіль - Львів, Одеса - Березівка, а також Львів – Луцьк.

Видання також з'ясувало, стан доріг у столиці. Так, найгірші дороги в Києві розміщені в Подільському районі (вулиці Петропавлівска, Фрунзе, Нижньоюрківьска, Газопровідна, пр. Ярославський і пр-т. Правди).

Видання пише, що терміни експлуатації 80% автомобільних доріг в Україні вичерпали себе вже двічі, а то й тричі.

"Велика частина трас покрита асфальтом, виробленим ще за радянськими технологіями, ось вони і розвалюються. Наприклад, якщо додавати синтетичні добавки, то термін служби покриття збільшиться до п'яти років замість одного року", - упевнений голова приватної компанії Укрремдорбуд Сергій Петриков, яка вісім років займається асфальтуванням.

Ліквідацією наслідків минулої зими, яка стала для старенького асфальту катастрофою, нині займається по всій країні місцева влада. Так, голова столичної міськдержадміністрації Олександр Попов урочисто пообіцяв, що всі дороги в Києві будуть відремонтовані до 15 квітня.

«Корреспондент» пише, що з того часу майже щодня Київавтодор посилав "фронтові" зведення про успіхи в боротьбі за повернення на вулиці столиці втраченого асфальту.

За останніми даними організації, вже відремонтовано 79 тис. кв. м доріг з 96 тис. кв.м. А в цілому по країні згідно з інформацією Укравтодору, його зусиллями ліквідовано "ямковість" на 98% доріг державного значення.