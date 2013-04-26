У Рівному застрелився київський бізнесмен

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, молодий чоловік застрелився з мисливської рушниці «Сайга -410».

Наразі встановлено, що рушниця була зареєстрована. Загиблий мешкав у Києві та займався бізнесом. Приїхав у Рівне додому.

Суїцид молодий чоловік вчинив на горищі будинку. Звук пострілу почули його сестра та тітка, які на той час були вдома. Діставшись на горище, вони побачили родича вже мертвим.

Триває розслідування.