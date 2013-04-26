Янукович: До 2015 року збитки України від аварії на ЧАЕС сягнуть $180 мільярдів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович сьогодні під час робочої поїздки на ЧАЕС.

“Ще одна важлива і болісна проблема України - це зона відчуження. Загалом внаслідок Чорнобильської катастрофи радіацією в Україні було забруднено 2 тис. 218 селищ і міст. В зв’язку з цим постає питання стратегії розвитку постраждалих земель. За оцінками експертів, сумарні економічні збитки від Чорнобильської катастрофи до 2015 року сягнуть для України майже 180 млрд дол”, - сказав В.Янукович.

Він наголосив, що ця сума співвідноситься з річним ВВП України.

Також глава держави підкреслив, що науковці та економісти повинні визначити реальну стратегію мінімізації цих збитків. В.Янукович наголосив, що певні позитивні напрацювання в цьому напрямку вже є.