Держстат звітує, що зарплати в українців ростуть

Середній рівень зарплати у промисловості перевищив середній показник по країні і становив 3698 грн проти 2 420 грн у лютому.

Найвищий рівень зарплат зафіксовано, як і місяць раніше, в авіатранспорті – 13 097 грн проти 11 114 грн у лютому. Найнижчий – у поштовій і кур'єрській діяльності – 1 829 грн проти 1 821 грн у лютому.

Зарплату нижчу за середню також зафіксовано в сільському господарстві – 1966 грн, у лісовому і рибному господарстві – 2077 грн, будівництві – 2581 грн, ремонті автотранспорту – 2993 грн, на водному транспорті – 3190 грн, у готельному бізнесі й громадському харчуванні – 2270 грн, у сфері операцій з нерухомістю – 2807 грн, у сфері надання адміністративних послуг – 2470 грн, в освіті – 2526 грн, в охороні здоров'я – 2239 грн, у сфері мистецтва – 2771 грн і бібліотечного господарства – 2542 грн.

Як повідомляв УНІАН, середній розмір заробітної плати штатного працівника в Україні в лютому зріс порівняно з січнем 2013 року на 1,5% - до 3044 грн. У січні середній рівень заробітної плати становив 3 000 грн, що на 11,2% менше порівняно з груднем 2012 року.

Заборгованість із заробітної плати в Україні в березні скоротилася на 24 млн. грн (2,2%) порівняно з лютим і на 1 квітня становила 1,07 млрд грн.