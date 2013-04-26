Українець, якого піймали з «бомбами» у США, каже, що це були феєрверки

Про це пише «Комсомольская правда в Украине».

«По-перше, дозвольте мені вибачитися перед всіма пасажирами поїзда, за те, що провозив саморобні феєрверки. Визнаю, що це було необдумано. Якщо вже я вирішив провести вихідні на свіжому повітрі, експериментуючи в лісі з піродексом (чорний порох), то повинен був для цього хоча б орендувати машину. Але думка про те, що я колись думав про використання цих феєрверків навмисно, як бомби, абсолютно смішна! Я взяв їх у ліс, де збирався підірвати купу бруду й сміття для задоволення. Після чого повернувся додому. Але за словами поліцейських, ці пристрої дуже потужні, а значить незаконні», - написав М.Панасенко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, з України він переїхав, коли йому було 12 років і в 2010 році він отримав американське громадянство. Він вивчає фізику й математику, а також називає себе віруючою людиною, християнином, антикомуністом, пише видання.

Також М.Панасенко розповідає, що в нього є багато хобі. Зокрема, колись він захоплювався зброєю. При цьому, зазначається, що він не думав, що його нове захоплення - виготовлення феєрверків за допомогою чорного порошку, може виявитися незаконним.

Водночас, як зазначає видання, в поліції Нью-Джерсі вже спростували дані деяких ЗМІ про те, що М.Панасенко проніс у поїзд саме вибухівку.

Також повідомляється, що, за даними поліції, ФБР не бере участі в розслідуванні, а висунуті звинувачення стосуються місцевого рівня.

Як повідомлялося, за даними американських ЗМІ, в США незадовго до теракту в Бостоні поліція затримала уродженця Києва, 27-річного М.Панасенка, який намагався провезти в поїзді два саморобні вибухові пристрої.

Затриманому вже пред'явлено звинувачення в "зберіганні саморобних вибухових пристроїв".

За даними американських ЗМІ, М.Панасенко навчається на математичному факультеті одного з американських вишів.