Експерт: Українці стали переводити валютні депозити в гривневі

«З початку року по нашому банку ми спостерігаємо перекіс валютних вкладів у бік гривневих. Якщо раніше у нас більшість становили депозити в іноземній валюті, то зараз – у національній. Не думаю, що падіння ставок за депозитами якось відіб'ється на падінні попиту на вклади у гривні або навіть на їх перекладанні у валюту. Цього не буде, люди ж у нас отримують переважно гривню, тому їм краще працювати з нею. Тим більше за валютними депозитами ставки точно так само пропорційно падають», – констатує він.

У той же час, за його словами, зараз у банківській системі спостерігається тенденція до перекладання валютних депозитів у гривневі.

«Зараз у нас взагалі відбувається тенденція перекладання валютних депозитів у гривневі. Це результат падіння девальваційних очікувань», – додав банкір.

На думку Горбачова, це явище пов'язане з тим, що українці почали більше довіряти національній валюті.

«Прибутковість по гривні перекриває будь-які інфляційні ризики. В принципі, ця тенденція пов'язана з тим, що у людей з'явилася довіра до національної валюти. Так, минулого року були певні політичні ризики, деякі експерти прогнозували девальвацію до 9 гривень за долар. Тепер же є можливість тверезо оцінити, що передумов для неї немає», – резюмував фінансист.