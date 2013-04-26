КУПР: За «замах» фарбою на лідерів Компартії активісткам загрожує до 4 років

Лідер Коаліції учасників помаранчевої революції Сергій Мельниченко заявляє, що активісток організації, які напередодні намагалися облити фарбою лідерів Компартій України, Білорусі та Росії Петра Симоненка, Ігоря Карпенка та Геннадія Зюганова, можуть посадити на чотири роки.

Про це С.Мельниченко написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, «за вчорашній "кривавий" замах на лідерів компартій Симоненка та Зюганова під час їх прес-конференції» відносно активісток КУПРу Тетяни Ліходєєвої та Єлизавети Жарікової відкрили кримінальне провадження за ст.296 ч.2 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

За санкцією статті передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі терміном до чотирьох років, зазначив С.Мельниченко.

«Незважаючи на те, що активісткам було спричинено тілесні ушкодження, а Тетяну Ліходєєву взагалі госпіталізовано, - їх все-одно було затримано та доставлено до райвідділу» - пише лідер КУПРу.

В міліції, за його словами, на них спочатку було складено протоколи про адмінправопорушення за ст.173 КУпАП та викликано на 14.00 до суду.

«Проте суду сьогодні так і не було, міліціонери не з'явились. Причиною тому став той факт, що наразі відкрито кримінальне провадження. Таким чином, відбулась перекваліфікація діяння дівчат з адміністративного на кримінальне», - відзначив С.Мельниченко і додав, що наразі активістки чекають понеділка, коли вирішуватиметься питання про їх подальшу «кримінальну долю» і розмірковують про поїздку в Росію, щоб «закінчити свої наміри щодо Зюганова».

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня під час прес-конференції у Києві лідерів Компартій України, Білорусі та Росії спробували облити червоною фарбою.

За даними прес-служби КУПРу, цю спробу здійснили активістки Т.Ліходєєва (раніше кидала капусту у Володимира Жириновського) та Є.Жарікова (кидала фекаліями у Вадима Колісниченка), вигукуючи при цьому: "Жалюгідні нащадки кривавих тиранів!".

Як ідеться у повідомленні, активістки КУПРу намагалися висловити протест проти поширення ідеології комунізму на теренах України та її популяризації як такої, що спричинила багатомільйонні жертви закатованих українців.

Четверо охоронців витягнули дівчат із зали, при цьому їм «заламали руки, а Т.Ліходєєву волокли за волосся по підлозі. В подальшому було викликано міліцію», зазначають у КУПРі.

«Тетяні Ліходєєвій було викликано швидку медичну допомогу, в неї до крові розрізана нога та численні синці на різних частинах тіла. Відносно комуністичної охорони дівчата напишуть заяви до правоохоронних органів», - наголосили у прес-службі КУПРу.