На Одещині затримали голову РДА: погорів на хабарі

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в прокуратурі Одеської області.

За його даними, затриманий отримав хабар 17 тис. дол. від приватного підприємця.

Співрозмовник агентства додав, що операцію із затримання проводили в Біляївці співробітники міліції з Києва і Генеральної прокуратури. Проведено низку обшуків.

«За деякими даними, також затримано начальника управління природокористування апарату Одеської обласної ради», - сказало джерело.