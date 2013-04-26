На Одещині затримали голову РДА: погорів на хабарі
21:26, 26 квітня 2013Суспільство
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В Одеській області сьогодні, 26 квітня, затримано голову Біляївської районної адміністрації за підозрою в одержанні великого хабара.
Підозрюють в отриманні 17 тисяч доларів
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в прокуратурі Одеської області.
За його даними, затриманий отримав хабар 17 тис. дол. від приватного підприємця.
Співрозмовник агентства додав, що операцію із затримання проводили в Біляївці співробітники міліції з Києва і Генеральної прокуратури. Проведено низку обшуків.
«За деякими даними, також затримано начальника управління природокористування апарату Одеської обласної ради», - сказало джерело.
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