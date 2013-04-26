У СІЗО побили засудженого за згвалтування дитини

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, 25 квітня до Жовтневого РВВС м. Запоріжжя надійшло повідомлення про те, що до міської лікарні екстреної та швидкої допомоги із Запорізького слідчого ізолятора з численними тілесними ушкодженнями доставлено 27-річного засудженого, який 21 квітня прибув до Запорізького СІЗО зі слідчого ізолятора м. Кіровограда для відбування покарання в Біленьківській виправній колонії №99.

"Ув’язненого було засуджено до 10 років позбавлення волі за згвалтування 8-річного сина своєї співмешканки - за ч.3 ст.153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, скоєне стосовно малолітнього) і ч.2 ст.156 КК України (розбещення малолітнього)", - повідомили в прокуратурі.

У прес-службі Управління державної пенітенціарної служби в Запорізькій області факт події УНІАН підтвердили.

«Дійсно, 25 квітня під час ранкового обходу камер співробітники СІЗО виявили цього засудженого (який знаходився в камері з ще трьома засудженими) з тілесними ушкодженнями, помістили до медсанчастини й викликали «швидку допомогу». Зараз за цим фактом проводиться перевірка», - повідомили в УДПС у Запорізькій області.

За попередніми даними, що є на сьогоднішній день у розпорядженні міліції, тілесні ушкодження засудженому нанесли його сусіди по камері.

За даними прес-служби прокуратури Запорізької області, подію кваліфіковано й внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.367 КК України (службова недбалість) і ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Засуджений прооперований і перебуває в лікарні в стані, який медики кваліфікують як «тяжкий».