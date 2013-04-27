Україна активізує будівництво Бескидського тунелю

Київ. 26 квітня. УНІАН. Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, про це заявив міністр інфраструктури Володимир Козак під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Словацької Республіки в Україні Паволом Гамжіком.

"Поява нового тунелю сприятиме зростанню обсягів торгівлі між країнами Заходу і Сходу Євразійського континенту. Крім того, Україна зацікавлена в розвитку двостороннього туризму", - наводить прес-служба слова В.Козака.

Водночас міністр зазначив, що Україна зацікавлена в покращенні авіаційного, залізничного та автомобільного сполучення зі Словацькою Республікою.

Як повідомляв УНІАН, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) має намір надати Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») кредит із максимальним строком погашення під державні гарантії на реалізацію проекту будівництва нового Бескидського тунелю.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель - другий по довжині залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить у п'ятий пан‘європейський транспортний коридор Італія-Словенія-Угорщина-Словакія-Україна-Росія.

Новий Бескидський тунель довжиною 1822 метри планується побудувати поряд з існуючим уже 125 років одноколійним, який знаходиться в аварійному стані. Будівництво нового тунелю має завершитися в 2015 році.

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівській залізниці для будівництва й облаштування Бескидського тунелю.