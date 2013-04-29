На Дніпропетровщині у каналізаційній мережі шукають дворічну дитину

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, станом на 7.00 тривають пошуки дитини у каналізаційній мережі.

За допомогою екскаваторів проводиться розкриття каналізаційної мережі діаметром 400-500 мм.

Всього до пошукових робіт залучено 32 особи та 9 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - 11 рятувальників і 3 одиниці техніки, від водоканалу - 15 осіб і 4 одиниці техніки, від швидкої медичної допомоги - 6 осіб і 2 одиниці техніки.