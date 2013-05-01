Варшавська біржа вважає за можливе IPO компаній з України

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказала віце-голова правління Варшавської біржі і голова представництва в Україні Беата Ярош.

Вона зазначила, що низка українських компаній вже давно підготувалися до проведення IPO, і очікують лише на кращу ситуацію на ринку, яка може мати місце у другій половині 2013 року.

"Якщо ринок зростатиме, і буде краща оцінка компаній, можу собі уявити, що з'являться компанії (з України). Не хочу говорити скільки, може бути 1-2, але це залежить від самих компаній і ринку", - сказала вона.

Б.Ярош зазначила, що інвестори в нинішніх умовах стали більш вимогливими до компаній, в які вони можуть вкласти кошти.

Водночас, за її словами, закордонні компанії традиційно пропонують більш високу премію для інвесторів, ніж польські компанії, що пов'язано з великим ризиком.

"Знаю про плани (IPO) українських компаній, але питання, чи буде інтерес до таких розміщень? Ми робимо все, щоб він був", - сказала Б.Ярош.

"Якщо наступить прогнозоване пожвавлення ринку в другій половині року, на що ми всі розраховуємо, то можна також очікувати на дебют (з України)", - додала співрозмовниця агентства.

Як повідомляв УНІАН, у поточному місяці WIG Ukraine вперше з моменту запуску в травні 2011 року опустився нижче за 500 пунктів, що удвічі нижче від базового рівня відліку і майже на 100 пунктів нижче за попередній історичний мінімум, досягнутий у травні минулого року.

Довідка УНІАН. Минулого року на Варшавській біржі дебютувала лише 1 компанія з України - судноплавна KDM Shipping, якій вдалося продати лише 11% своїх акцій замість очікуваних 35%. Минулого тижня ця компанія заявила про плани провести вторинне розміщення акцій, в рамках якого хоче продати до 37% своїх паперів.

На Варшавській біржі котируються папери 12 компаній з України, перша з яких дебютувала в 2006 році. Найбільше українських компаній дебютувало на ВФБ у 2010 і 2011 роках.