Держстат підтвердив показник інфляції 0,1%

Про це повідомляється на сайті Держстату.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2013 року порівняно з лютим 2013 року становила 0%, проти березня 2012 року зафіксована дефляція в розмірі 0,8%, з початку року (березень 2013 року до грудня 2012 року) інфляція в Україні становила 0,1%.

Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит держбюджету – 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП – 3,4%.