«Бєлгородського стрілка» відправили на психолого-психіатричну експертизу
18:23, 01 травня 2013Суспільство
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Обвинувачений у вбивстві шести людей, нападі на поліцейського і розбої "бєлгородський стрілок" Сергій Помазун направлений на психолого-психіатричну експертизу.
Помазун перебуває під арештом/ Фото : Белгородське УМВС
Як повідомляє РІА «Новости», за даними слідства, 22 квітня у центрі Бєлгорода 31-річний Помазун відкрив вогонь у магазині зброї, вбивши трьох осіб, а після виходу на вулицю розстріляв ще трьох, у тому числі двох школярок. Він був затриманий пізно ввечері 23 квітня, під час затримання постраждав поліцейський.
Помазун направлений на психолого-психіатричну експертизу, яка дозволить визначити його стан на момент вчинення злочину. Вона буде проводитися амбулаторно.
Результат буде відомий у максимально короткі терміни, і від нього залежатиме, чи зможе Помазун постати перед судом. На даний час він перебуває під арештом у бєлгородському СІЗО.
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