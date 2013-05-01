«Бєлгородського стрілка» відправили на психолого-психіатричну експертизу

Як повідомляє РІА «Новости», за даними слідства, 22 квітня у центрі Бєлгорода 31-річний Помазун відкрив вогонь у магазині зброї, вбивши трьох осіб, а після виходу на вулицю розстріляв ще трьох, у тому числі двох школярок. Він був затриманий пізно ввечері 23 квітня, під час затримання постраждав поліцейський.

Помазун направлений на психолого-психіатричну експертизу, яка дозволить визначити його стан на момент вчинення злочину. Вона буде проводитися амбулаторно.

Результат буде відомий у максимально короткі терміни, і від нього залежатиме, чи зможе Помазун постати перед судом. На даний час він перебуває під арештом у бєлгородському СІЗО.