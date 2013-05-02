Православні християни відзначають Чистий четвер
10:13, 02 травня 2013Суспільство
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За традицією, у цей день потрібно висповідатися й причаститися в храмі, прибрати в будинку, спекти паски і розписати писанки.
Сьогодні українці печуть паски і прикрашають писанки
У Чистий четвер прийнято прокинутися до сходу сонця і скупатися у воді - це символічне очищення від усіх гріхів.
На службах у церкві сьогодні згадують Таємну Вечерю, коли Ісус Христос омив ноги своїм учням, подаючи цим приклад братської любові і смиренності. Саме на Таємній Вечері Ісус встановив обряд євхаристії - Святого Причастя.
Свічку, запалену в храмі, потрібно донести до будинку так, щоб вона не згасла. Така свічка оберігатиме оселю протягом усього наступного року
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