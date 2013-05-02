Православні християни відзначають Чистий четвер

У Чистий четвер прийнято прокинутися до сходу сонця і скупатися у воді - це символічне очищення від усіх гріхів.

На службах у церкві сьогодні згадують Таємну Вечерю, коли Ісус Христос омив ноги своїм учням, подаючи цим приклад братської любові і смиренності. Саме на Таємній Вечері Ісус встановив обряд євхаристії - Святого Причастя.

Свічку, запалену в храмі, потрібно донести до будинку так, щоб вона не згасла. Така свічка оберігатиме оселю протягом усього наступного року