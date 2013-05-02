Японський міністр огляне Чорнобильську АЕС

"Міністр відвідає Україну з 3 по 5 травня. В Україні він має намір оглянути Чорнобильську АЕС, зону відчуження та провести консультації з міністрами уряду України і фахівцями", - повідомляє підвідомче Немото управління з відновлення після стихійних лих.

Уряд Японії відзначає, що між аваріями на Чорнобильській АЕС та японській АЕС "Фукусіма-1" багато спільного, але багато й відмінностей, і має намір грунтовно вивчити досвід трагедії 27-річної давності, щоб використовувати його для відновлення Фукусіми, повідомляє РІА Новости.

АЕС "Фукусіма-1" втратила всі джерела електропостачання через цунамі 2011 року, що призвело до зупинки системи охолодження реакторів і розплавлення ядерного палива. Наслідком аварії стали викиди радіоактивних речовин в атмосферу і океан. Повна ліквідація аварії, включаючи демонтаж реакторів, займе близько 40 років. З населених пунктів поблизу станції були евакуйовані 180 тисяч осіб. Аварія на Чорнобильській АЕС сталася в ніч на 26 квітня 1986 року.