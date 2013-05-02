У страшній ДТП в Умані загинуло двоє людей

12:57, 02 травня 2013
Суспільство
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У місті Умань Черкаської області під час ДТП загинуло двоє осіб, ще двоє отримали травм.

Авто врізалося в дерево і перекинулося / Фото : zakarpattya.net.ua

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, аварія сталася сьогодні вночі.

22-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 не впорався з керуванням та врізався в дерево. Внаслідок ДТП автомобіль перекинувся, водій та його 19-річна пасажирка через отримані смертельні травми загинули на місці.

Ще двоє, 27 та 24-річні пасажири отримали черепно-мозкові травми та забійні рани тулуба.

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