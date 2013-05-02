Пішов з життя видатний український кінорежисер

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, за 50 років мистецької діяльності Мащенко створив понад 20 кінофільмів, виховав плеяду талановитої творчої молоді.

Серед кіноробіт Мащенка найбільш відомі глядачам «Як гартувалась сталь» (1973) та «Овід» (1980).

Мащенко - лауреат Державної премії України ім. Тараса Шевченка (1983 рік) і Державної премії України імені Олександра Довженка (2011 року); народний артист України, професор Національної академії мистецтв України.

Також Мащенко є автором художніх творів: «Зоря для мами», «Мамо, рідна, єдина...», «Вся краса землі», поетичної збірки «Рими» та ін. 2003 року вийшла збірка вибраних творів «Ви бачили, як плаче птаха...», 2005 — «Остання атака», 2006 — «Василь Земляк в усмішках Миколи Мащенка». У Національному театрі російської драми ім. Лесі Українки поставив п’єсу А.Портеса «Будинок, де все шкереберть».

Народився Мащенко 12 січня 1929 року. Трудову діяльність розпочав у 1957 році на Київській кіностудії художніх фільмів. З 1989 по 2004 рр. був генеральним директором Київської кіностудії ім. Довженка.

У зв’язку зі смертю видатного митця міністр культури Леонід Новохатько висловив співчуття.