У п'ятницю в Україні +26
13:35, 02 травня 2013Суспільство
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Опади очікуються лише у західних областях.
В Україні завтра вдень 21-26° тепла
Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 3 травня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних областях короткочасні грозові дощі, подекуди шквали 15-20 м/с.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на Південному узбережжі Криму до 18°, в північних областях 4-9°; вдень 21-26°, на півдні місцями до 28°.
У Київській області без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 21-26°.
У столиці без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 23-25°.
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