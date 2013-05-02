У п'ятницю в Україні +26

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 3 травня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних областях короткочасні грозові дощі, подекуди шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на Південному узбережжі Криму до 18°, в північних областях 4-9°; вдень 21-26°, на півдні місцями до 28°.

У Київській області без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 21-26°.

У столиці без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 23-25°.