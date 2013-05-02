Рівень води у річках досяг критичних позначок

У більшості регіонів України досягнуто найвищих показників рівнів води у річках та продовжується розвиток водопілля, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, розвиток водопілля продовжується у басейні верхнього Дніпра та на Десні, його максимум утворюється вище Київського водосховища.

Така сама ситуація на Десні у межах Чернігівської і Київської областей. Зростання водопілля на Дніпрі у Чернігівській області триватиме ще до 5 травня, і шар води на заплаві може сягати 2,2 м.

На Десні об’єм води у межах Чернігівщини ростиме до середини травня, а в Київській області – до 25 травня.

На території Київщини очікується перевищення небезпечних відміток на 30 см, а на Чернігівщині – 30-1,7 м.

На Дунаї у зв’язку з нагонними східними вітрами зберігаються небезпечні позначки початкового затоплення понижених ділянок міста Вилкове, рівень перевищення становить 4 см.

На Прип’яті рівень води перевищив середні багаторічні значення на 1,4 м, проте максимум водопілля вже сформувався і пішов на спад.