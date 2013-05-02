Міліція накрила порностудію в Херсоні

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зі зв'язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, троє організаторів втягнули до злочинного бізнесу майже 100 дівчат. Перед веб-камерами дівчата виконували витребеньки іноземних клієнтів. Вартість хвилини відвідування спеціального сайту становила до 10 дол. США.

У листопаді минулого року до оперативників надійшла інформація, що недавно у Херсоні почала працювати порностудія. Організатором були 25-річна мешканка міста, її 26-річна подруга і їх 38-річний знайомий, який забезпечував технічний супровід інтернет-порталу.

Як стало відомо правоохоронцям, доступ до сайту мали лише користувачі зі США і країн Західної Європи. Вхід для користувачів з країн СНД був заблокований. Також з метою конспірації дівчата спілкувалися з іноземцями англійською мовою.

Студія діяла в цілодобовому режимі. Дівчата працювали у декілька змін, всі вони - переважно студентки херсонських вишів.

Документування злочинної діяльності організаторів порнобізнесу зайняло кілька місяців, оскільки певні труднощі для збору доказів створював той факт, що багато дівчат надавали такі онлайн-послуги безпосередньо у себе вдома.

В результаті копіткої роботи десятків оперативників вдалося встановити всіх, хто брав участь в організації і діяльності цього порталу.

За словами начальника УМВС генерал-майора міліції Валерія Литвина, понад 60 працівників міліції рано вранці провели одночасно 22 обшуки за місцем проживання дівчат, і в офісі, де безпосередньо була розташована студія.

Як повідомили правоохоронцям робітниці студії, двічі на місяць організатори перераховували їм заробітну плату на банківські картки. У ході подальшої перевірки було встановлено, що дівчата одержували 50% від заробленої суми. Друга частина грошей розподілялася між організаторами.

Під час обшуків співробітники міліції вилучили 37 комп'ютерів, 17 модемів і wi-fi роутерів. Також було вилучено 21 веб-камеру, 40 мобільних телефонів, 55 платіжних банківських карт і предмети порнографічного характеру.

Зараз двох організаторів заарештовано і поміщено в ізолятор тимчасового тримання, а для третьої обрано запобіжний захід - домашній арешт.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів». Організаторам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- і відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрації.