Дніпро топить райцентр на Чернігівщині: люди плавають на човнах (фото, відео)

Як повідомили у УДСНС Чернігівської області, там проживають 410 осіб, з яких 73 - діти. Рух населеним пунктом здійснюється за допомогою човнів. Крім того, залишається порушеним транспортне сполучення з с. Новосілки, яке знаходиться майже в 5 км від селища.

Для перевезення людей, підвезення продуктів, медикаментів, надання допомоги у життєзабезпеченні селища там організовано чергування броньованої розвідувально-дозорної машини (БРДМ) та човна Управління ДСНС в області, повідомляє ТСН.

Крім того, місцевими жителями з 8 ранку до 7 вечора організовані човнові переправи на найбільш глибоких ділянках вулиць.

На даний час підтоплення житлових будинків та споруд не зареєстровано.

Фото : УДСНС у Чернігівській області